Здание школы повреждено в результате атаки БПЛА в Калужской области
В результате атаки БПЛА в Калужской области было повреждено здание школы в одном из населенных пунктов Людиновского округа. От удара в школе выбило стекла, сообщил губернатор Владислав Шапша.
«Пострадавших нет. Муниципалитетом будет организована работа по оперативному восстановлению остекления», — написал господин Шапша в Telegram.
По данным губернатора, с вечера 13 августа силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над территориями Боровского, Кировского, Людиновского, Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. Минобороны отчитывалось об уничтожении 553 дронов над регионами России в ночь на 14 августа.
Калужская область регулярно подвергается атакам беспилотников: 7 июля 2026 года над Калугой и областью за день было уничтожено 19 беспилотников, а в ночь на 7 июля — еще шесть. Губернатор Владислав Шапша сообщил, что в этот день на промышленном предприятии в Дзержинском округе произошел пожар.
За ночь с 12 на 13 августа 2026 года средства ПВО перехватили и уничтожили 362 беспилотника самолетного типа над 18 российскими регионами, включая Калужскую область, где было сбито девять дронов. 15 мая 2026 года губернатор Владислав Шапша сообщал о 15 сбитых беспилотниках над регионом за вечер и утро.
Ранее, 15 февраля 2026 года, обломки сбитого беспилотника повредили здание больницы и два автомобиля в Козельском муниципальном округе Калужской области, при этом пострадавших не было. В тот же день Росавиация временно приостанавливала работу аэропорта Калуги для обеспечения безопасности полетов.