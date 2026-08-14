Здание школы повреждено в результате атаки БПЛА в Калужской области

В результате атаки БПЛА в Калужской области было повреждено здание школы в одном из населенных пунктов Людиновского округа. От удара в школе выбило стекла, сообщил губернатор Владислав Шапша.

«Пострадавших нет. Муниципалитетом будет организована работа по оперативному восстановлению остекления», — написал господин Шапша в Telegram.

По данным губернатора, с вечера 13 августа силы ПВО уничтожили восемь беспилотников над территориями Боровского, Кировского, Людиновского, Тарусского муниципальных округов, а также на окраинах Калуги и Обнинска. Минобороны отчитывалось об уничтожении 553 дронов над регионами России в ночь на 14 августа.