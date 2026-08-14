В Москве приостановили работу все аэропорты
Во всех аэропортах московского авиаузла введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве. Как правило, подобные ограничения вводят, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.
В ночь на 13 августа на подлете к Москве сбили 10 беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин. Всего над Россией уничтожены 553 БПЛА.
В течение 2026 года московские аэропорты, включая Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево, регулярно вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов из-за атак беспилотников. Например, 7 июля 2026 года все четыре аэропорта столкнулись с ограничениями после того, как мэр столицы Сергей Собянин сообщил о сбитых 14 БПЛА. Подобные меры также принимались 22 июня, когда из-за атак беспилотников временно прекращали работу Домодедово, Жуковский и Шереметьево.
Эти ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов гражданских судов. Так, 18 июня 2026 года все четыре аэропорта были закрыты, когда Сергей Собянин заявил о 180 сбитых дронах, летевших к городу. Аналогичные ситуации возникали 16 июня, когда в аэропортах действовали ограничения после уничтожения 60 беспилотников на подлете к столице, и 7 мая, когда Домодедово приостанавливал работу после сообщения мэра о 11 сбитых беспилотниках.