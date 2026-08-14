В Москве приостановили работу все аэропорты

Во всех аэропортах московского авиаузла введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, напомнили в ведомстве. Как правило, подобные ограничения вводят, когда в регионе действует режим беспилотной опасности.

В ночь на 13 августа на подлете к Москве сбили 10 беспилотников, сообщал мэр Сергей Собянин. Всего над Россией уничтожены 553 БПЛА.