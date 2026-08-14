Главное на рынке недвижимости к утру 14 августа

Прибыль девелопера Sminex до вычета налогов выросла в 2025 году на 192,2% и составила 20,2 млрд руб., указывается в отчете компании о финансовых результатах по МСФО. Расчеты подтвердили аудиторы компании Kept, отмечается в публикации. Среди причин роста в компании называют покупку крупных девелоперов «Интеко» и «Ингард» с качественным портфелем проектов, а также высокие продажи в секторе элитной недвижимости. Кроме того, компания продавала непрофильные активы. В 2024 году Sminex начал продажи в кварталах «Фрунзенский» и «Тишинский бульвар», основной объем сделок по которым пришелся на 2025-й. Выручка компании в 2025 году выросла на 85,7% — до 133,9 млрд руб.

Компания «Премьерстрой», которая находится под управлением связанной с девелопером Capital Group фирмы «Прентер», стала владельцем здания 1896 года постройки в Оружейном переулке Москвы, пишет Telegram-канал «Стройка — и точка». Площадка до конца 2025 года принадлежала столичному Департаменту городского имущества. Затем ее владельцем стала структура застройщика RBNA, связанного с MR. Позже здание перешло к Capital Group. Особняк не имеет охранного статуса. В 2014 году в нем провели капитальный ремонт — здание полностью перестроили.

ООО «Мобиком», связанное с ульяновским застройщиком DARS Development, выставило на торги торгово-развлекательный центр (ТРЦ) «Гипер Сити» в Кургане со стартовой ценой 2,1 млрд руб., сообщается на портале организатора аукциона «ДОМ.РФ». Лот включает участок площадью 6,95 га и двухэтажное здание ТРЦ площадью 61,4 тыс. кв. м. Объект 2008 года постройки располагается по адресу: ул. Коли Мяготина, 8. Заявки на участие в торгах принимаются до 21 сентября. Аукцион состоится 29 сентября.

Компания «Финансовые решения» выставила на аукцион торгово-развлекательный комплекс (ТРК) «Июнь» в подмосковном Красногорске за 999 млн руб., указывается на сайте организатора торгов Российского аукционного дома. Комплекс состоит из двух зданий на шесть и пять этажей соответственно, общей площадью 45 тыс. кв. м. ТРК 2012 года постройки расположено по адресу: ул. Знаменская, 5. Как отмечается в публикации, заполняемость центра составляет от 75 до 93%. Telegram-канал Filatoff Inc. отмечает, что комплекс уже пытались неоднократно продать: сначала за 3,8 млрд руб., а в последний раз — за 1,96 млрд руб. «Финансовые решения», по сведениям Telegram-канала, связаны с ГК «Регионы».

Росимущество выставило на торги торгово-развлекательный комплекс «Галерея» в Пятигорске с начальной ценой 708,1 млн руб., следует из данных портала «ГИС. Торги». Площадь семиэтажного комплекса на проспекте Кирова составляет 11,2 тыс. кв. м. Задаток для участия в торгах — 106,2 млн руб. Прием заявок продлится до 10 сентября 2026 года. Аукцион состоится 14 сентября. Основание для продажи актива — взыскание долга перед налоговиками в размере 11,9 млн руб. с ООО «Дом Одежды». Владелец компании — основатель обувного ритейлера Zenden Андрей Павлов. «Галерея» приостановила работу в марте 2026 года.