Жители Курганской области держат на вкладах на 17% больше средств

На 1 июля 2026 года жители Курганской области держали в банках на счетах и вкладах более 162 млрд руб. За год депозитный портфель вырос на 17%, сообщает пресс-служба отделения по Курганской области Уральского ГУ ЦБ РФ.

Жители региона предпочитают хранить деньги в рублях, на долю иностранной валюты и драгоценных металлов пришлось менее 2% от всех вкладов. Используют депозиты и курганские предприниматели. На 1 июля 2026 года предприниматели области хранили на вкладах более 10 млрд руб. полностью в национальной валюте.

Виталина Ярховска