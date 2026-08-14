Четырех сотрудников «Газпром Армения» арестовали по делу о взятках

Четырех сотрудников ЗАО «Газпром Армения» и сотрудника Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности арестовали в Армении. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.

«Уголовное производство касается случаев дачи взяток за выдачу положительных заключений по газоснабжению новостроек, несмотря на допущенные нарушения», — заявило ведомство «Sputnik Армения».

Четырех фигурантов отправили в СИЗО, еще один будет находиться под домашним арестом. Антикоррупционный комитет не раскрывает личности задержанных.