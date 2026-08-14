Четырех сотрудников «Газпром Армения» арестовали по делу о взятках
Четырех сотрудников ЗАО «Газпром Армения» и сотрудника Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности арестовали в Армении. Об этом сообщили в Антикоррупционном комитете страны.
«Уголовное производство касается случаев дачи взяток за выдачу положительных заключений по газоснабжению новостроек, несмотря на допущенные нарушения», — заявило ведомство «Sputnik Армения».
Четырех фигурантов отправили в СИЗО, еще один будет находиться под домашним арестом. Антикоррупционный комитет не раскрывает личности задержанных.
Комиссия по регулированию общественных услуг Армении 5 августа 2026 года продлила лицензию ЗАО «Газпром Армения» на эксплуатацию пятого энергоблока Разданской ТЭС до 13 августа 2027 года.
Ранее, 8 августа 2025 года, Антикоррупционный комитет Армении арестовал бывшего гендиректора «Газпром Армения» Вардана Арутюняна по обвинениям в незаконном участии в предпринимательской деятельности, отмывании денег и нарушении конкуренции. В 2025 году компания «Газпром Армения» также сообщала о временной приостановке подачи российского газа из Грузии в Армению 18 марта из-за аварийно-восстановительных работ.
В России также происходили аресты топ-менеджеров структур, связанных с «Газпромом»: 1 августа 2026 года гендиректор ООО «Газпром энергохолдинг — закупки» Игорь Мазин был арестован по делу о получении взятки в особо крупном размере. В феврале 2026 года заместителя председателя правления «Газпром нефти» Антона Джалябота также подозревали в получении двух взяток на общую сумму почти 30 млн рублей.