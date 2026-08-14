ДМС затягивает пояса

Придется худеть: препараты для снижения веса могут начать оплачивать работодатели. 15% организаций планируют внести этот пункт в полисы ДМС, пишет Forbes со ссылкой на совместное исследование центра «Позиция» и компании «Герофарм». Как выяснил “Ъ FM”, бизнес уже покрывает расходы персонала на нутрициологов и диетологов. Сколько это стоит?

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

Похудеть за счет работодателя хотят 40% сотрудников, правда, не через фитнес в соцпакете. Персонал рассчитывает на оплату лекарств для снижения веса. Ради этого четверть россиян готовы даже отказаться от корпоративных психологов, йоги и ретритов. Эту новость сразу же подхватили и участники рынка. Так, одна из платформ корпоративного здоровья предложила продукт в рамках ДМС с назначением российского препарата для лечения сахарного диабета и контроля массы тела «Тирзетта».

Лишний вес беспокоит и самих работодателей, вернее, это головная боль HR-департаментов. И это уже мировой тренд: сотрудники просят включить препараты типа «Оземпика» или «Вегови» в медстраховку. В США, к примеру, уже 23% работодателей покрывают эти затраты персонала, говорится в отчете Howden Group. Интерес к таким программам проявляет и российский бизнес. Но пока лишь присматривается к теме лишнего веса, заметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов:

«Эти инициативы объясняются именно информационным хайпом. Тема применения таких препаратов, связанных с избыточным весом, находится на острие, так сказать, информационного пространства. Компании стремятся на это реагировать, повлиять на развитие своих внутренних систем мотивации. Если отталкиваться от стоимости упаковки, то она колеблется в интервале от 4,5-5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Примерно в эти суммы будет обходиться ежемесячный курс».

Даже если получать «Оземпик» или «Тирзетта» по ДМС, нужно еще сопровождение профильных специалистов, предупреждают медики. А это допрасходы для бизнеса. Консультации нутрициологов и диетологов занимают уже 12% программ для сотрудников, и большинство запросов связаны именно со снижением веса, рассказала генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова:

«Вопрос лишнего веса появился в повестке как раз на пересечении медицины, экономики льгот и новой культуры отношения к здоровью. Произошел определенный сдвиг от идеи, что лишний вес — это просто внешность, к его восприятию как сложного заболевания. И поэтому для работодателя это вопрос управления корпоративным здоровьем.

Включение ЗОЖ-консультантов в программы стало, в общем-то, стандартом наряду с психологической поддержкой».

Но бизнес оплачивает лишь онлайн-консультации ЗОЖ-специалистов. А если проблема серьезная, лечиться придется самим. Хотя ряд компаний покрывают затраты сотрудников на медикаменты, но только в рамках рисковых программ, подчеркнул CEO платформы по управлению здоровьем коллективов «Mains Кубики» Павел Озеров:

«Когда мы говорим про ожирение, это не внезапная история. Можно сравнить это с хроническим заболеванием: дайте мне таблеточку, которая сделает мне хорошо. Это то, что мы сейчас наблюдаем как на западном рынке, так и в России. Действительно людей, страдающих лишним весом, много. Почему они очень хотят от компаний такого рода поддержку? Потому что борьба с лишним весом таким медикаментозным способом — это, по сути, пожизненная терапия».

У четверти россиян, по данным Минздава, не просто лишний вес, а ожирение. Здоровый человек экономически ценен для работодателя. Но бизнес взял курс на оптимизацию медстраховок, заметил заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» по ДМС Дмитрий Попов:

«К сожалению, массовой практики включения препаратов в полисы, в том числе и для сотрудников, у которых есть проблемы с лишним весом, мы не видим. Тренд намечался, но сейчас более сильной становится экономия бюджетов. Наблюдается рост частоты пользования услугами со стороны застрахованных, плюс медицинская инфляция.

Чтобы сохранить пакет ДМС в прежнем виде, в среднем работодатель должен платить на 20% больше, чем в прошлом году».

Полисы ДМС на прежних условиях сейчас готовы оплачивать только треть работодателей, добавляют собеседники “Ъ FM”. Остальные вынуждены урезать соцпакеты, так что пока сгонять вес придется за свой счет.

Аэлита Курмукова