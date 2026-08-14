ДМС затягивает пояса
Как препараты для похудения меняют программы корпоративного здоровья
Придется худеть: препараты для снижения веса могут начать оплачивать работодатели. 15% организаций планируют внести этот пункт в полисы ДМС, пишет Forbes со ссылкой на совместное исследование центра «Позиция» и компании «Герофарм». Как выяснил “Ъ FM”, бизнес уже покрывает расходы персонала на нутрициологов и диетологов. Сколько это стоит?
Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ
Похудеть за счет работодателя хотят 40% сотрудников, правда, не через фитнес в соцпакете. Персонал рассчитывает на оплату лекарств для снижения веса. Ради этого четверть россиян готовы даже отказаться от корпоративных психологов, йоги и ретритов. Эту новость сразу же подхватили и участники рынка. Так, одна из платформ корпоративного здоровья предложила продукт в рамках ДМС с назначением российского препарата для лечения сахарного диабета и контроля массы тела «Тирзетта».
Лишний вес беспокоит и самих работодателей, вернее, это головная боль HR-департаментов. И это уже мировой тренд: сотрудники просят включить препараты типа «Оземпика» или «Вегови» в медстраховку. В США, к примеру, уже 23% работодателей покрывают эти затраты персонала, говорится в отчете Howden Group. Интерес к таким программам проявляет и российский бизнес. Но пока лишь присматривается к теме лишнего веса, заметил директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов:
«Эти инициативы объясняются именно информационным хайпом. Тема применения таких препаратов, связанных с избыточным весом, находится на острие, так сказать, информационного пространства. Компании стремятся на это реагировать, повлиять на развитие своих внутренних систем мотивации. Если отталкиваться от стоимости упаковки, то она колеблется в интервале от 4,5-5 тыс. руб. до 10 тыс. руб. Примерно в эти суммы будет обходиться ежемесячный курс».
Даже если получать «Оземпик» или «Тирзетта» по ДМС, нужно еще сопровождение профильных специалистов, предупреждают медики. А это допрасходы для бизнеса. Консультации нутрициологов и диетологов занимают уже 12% программ для сотрудников, и большинство запросов связаны именно со снижением веса, рассказала генеральный директор платформы корпоративного благополучия «Понимаю» Дарья Федорова:
«Вопрос лишнего веса появился в повестке как раз на пересечении медицины, экономики льгот и новой культуры отношения к здоровью. Произошел определенный сдвиг от идеи, что лишний вес — это просто внешность, к его восприятию как сложного заболевания. И поэтому для работодателя это вопрос управления корпоративным здоровьем.
Включение ЗОЖ-консультантов в программы стало, в общем-то, стандартом наряду с психологической поддержкой».
Но бизнес оплачивает лишь онлайн-консультации ЗОЖ-специалистов. А если проблема серьезная, лечиться придется самим. Хотя ряд компаний покрывают затраты сотрудников на медикаменты, но только в рамках рисковых программ, подчеркнул CEO платформы по управлению здоровьем коллективов «Mains Кубики» Павел Озеров:
«Когда мы говорим про ожирение, это не внезапная история. Можно сравнить это с хроническим заболеванием: дайте мне таблеточку, которая сделает мне хорошо. Это то, что мы сейчас наблюдаем как на западном рынке, так и в России. Действительно людей, страдающих лишним весом, много. Почему они очень хотят от компаний такого рода поддержку? Потому что борьба с лишним весом таким медикаментозным способом — это, по сути, пожизненная терапия».
У четверти россиян, по данным Минздава, не просто лишний вес, а ожирение. Здоровый человек экономически ценен для работодателя. Но бизнес взял курс на оптимизацию медстраховок, заметил заместитель генерального директора компании «Ингосстрах» по ДМС Дмитрий Попов:
«К сожалению, массовой практики включения препаратов в полисы, в том числе и для сотрудников, у которых есть проблемы с лишним весом, мы не видим. Тренд намечался, но сейчас более сильной становится экономия бюджетов. Наблюдается рост частоты пользования услугами со стороны застрахованных, плюс медицинская инфляция.
Чтобы сохранить пакет ДМС в прежнем виде, в среднем работодатель должен платить на 20% больше, чем в прошлом году».
Полисы ДМС на прежних условиях сейчас готовы оплачивать только треть работодателей, добавляют собеседники “Ъ FM”. Остальные вынуждены урезать соцпакеты, так что пока сгонять вес придется за свой счет.