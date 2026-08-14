Мосгорсуд приговорил россиянина к 23 годам колонии за шпионаж в пользу Польши

Мосгорсуд признал виновным в госизмене россиянина Георгия Пирогова. По версии следствия, мужчина по заданию спецслужб Польши собирал сведения о вооружении российской армии. Он приговорен к 23 годам колонии.

По версии ФСБ, Георгий Пирогов после начала СВО уехал в Польшу, где начали переписываться с представителем Службы военной разведки Министерства нацобороны. Мужчине поручили собрать и передать секретные сведения о «перспективных образцах вооружения», применяемых российскими вооруженными силами. Россиянин, по версии следствия, использовал свои контакты среди работников российской оборонной промышленности и добыл для иностранных спецслужб «закрытую информацию о производстве и применении ракетных комплексов. Также он передал персональные данные лиц, допущенных к государственной тайне», следует из пресс-релиза ФСБ (есть у «Ъ»).

Георгий Пирогов также переводил криптовалюту на нужды ВСУ, закупал амуницию и организовывал ее доставку на Украину, заявили в ФСБ. Уголовное дело против него было возбуждено по ст. 275 УК РФ (госизмена). По решению суда мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года. Ему также назначен штраф в 800 тыс. руб.