«Ситиматик» снова ищет подрядчика для достройки полигона ТБО в Магнитогорске

АО «Ситиматик», эксплуатирующее мусорный полигон в Магнитогорске, во второй раз объявило аукцион на достройку объекта. Начальная цена контракта составляет 325,6 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит закончить полигон захоронения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочным комплексом на второй карте объекта. Возвести необходимо кавальер для избыточного и плодородного грунта, съезд в котлован, резервуары для приема фильтрата и концентрата, водопропускные трубы, а также обустроить проезды и обочины. Первый этап строительства завершили силами самого АО «Ситиматик» в рамках концессионного соглашения с правительством Челябинской области.

Сначала аукцион проводили в июле этого года, но заказчик по собственному желанию отменил его. Заявки на участие в новом конкурсе принимают до 31 августа. Итоги подведут 4 сентября.

Виталина Ярховска