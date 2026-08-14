Чистая прибыль Совкомбанка выросла более чем в пять раз во втором квартале
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 25,6 млрд руб. во втором квартале
Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 25,6 млрд руб. по итогам второго квартала 2026 года. Это в 5,1 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности кредитной организации.
Всего за полугодие Совкомбанк получил 45,3 млрд руб. чистой прибыли — в 2,6 раза больше г/г. Регулярная чистая прибыль выросла в 2,5 раза — до 49,8 млрд руб.
Чистая процентная маржа компании по итогам полугодия увеличилась с 4,5% до 7,2%. Чистый процентный доход за отчетный период вырос на 70,4% — до 174,7 млрд руб.
Операционные расходы Совкомбанка, несмотря на включение в периметр Капитал Лайф и Капитал Медицинское Страхование, увеличились на 4,7% — до 80,2 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 46,4% против 64%. Капитал акционеров достиг 425,8 млрд руб. (+20,3%).
В первом квартале 2026 года чистая прибыль Совкомбанка увеличилась в 1,6 раза, до 20 млрд руб., а регулярная чистая прибыль выросла на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, достигнув 17 млрд руб. Операционные расходы кредитной организации за этот период составили 42 млрд руб., что на 8% больше, чем годом ранее, а расходы на создание резервов выросли почти в два раза, до 23 млрд руб. Важным стратегическим событием этого квартала для Совкомбанка стало приобретение страховой компании «Капитал Лайф Страхование Жизни».