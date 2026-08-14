Чистая прибыль Совкомбанка выросла более чем в пять раз во втором квартале

Чистая прибыль Совкомбанка по МСФО составила 25,6 млрд руб. по итогам второго квартала 2026 года. Это в 5,1 раза больше аналогичного показателя годом ранее, следует из отчетности кредитной организации.

Всего за полугодие Совкомбанк получил 45,3 млрд руб. чистой прибыли — в 2,6 раза больше г/г. Регулярная чистая прибыль выросла в 2,5 раза — до 49,8 млрд руб.

Чистая процентная маржа компании по итогам полугодия увеличилась с 4,5% до 7,2%. Чистый процентный доход за отчетный период вырос на 70,4% — до 174,7 млрд руб.

Операционные расходы Совкомбанка, несмотря на включение в периметр Капитал Лайф и Капитал Медицинское Страхование, увеличились на 4,7% — до 80,2 млрд руб. Отношение расходов к доходам составило 46,4% против 64%. Капитал акционеров достиг 425,8 млрд руб. (+20,3%).