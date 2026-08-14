У двух жителей Подмосковья изъяли почти 200 кг стероидов

Сотрудники полиции задержали двоих жителей Подмосковья. Их подозревают в незаконном обороте наркотиков. При обысках у задержанных изъяли почти 200 кг сильнодействующих веществ и около 2,5 кг «наркотических средств растительного происхождения», сообщили в МВД.

По данным полиции, один из задержанных «позиционировал себя как тренер по бодибилдингу». С помощью связей в спортивной среде сообщники искали клиентов, готовых купить анаболические стероиды для личного использования или для перепродажи. Сбыт вели из Москвы и Подмосковья, вещества отправляли в разные регионы по почте и курьерами. Один из фигурантов привлек свою мать, которая отправляла посылки, а также передавала препараты розничным покупателям.

Во время обысков у задержанных изъяты приспособления для взвешивания и упаковки, а также «предмет, схожий с огнестрельным оружием». Возбуждены уголовные дела о незаконном производстве и сбыте наркотических средств (ст. 228.1 УК) и о незаконном обороте сильнодействующих веществ (ст. 234 УК). Один из подозреваемых заключен под стражу, другой отправлен под домашний арест.