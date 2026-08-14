«Будущее переговоров выглядит туманным»

Конкретных инициатив пока не поступало — так в Москве прокомментировали сообщения о предложении Украины прекратить огонь на Черном море. По информации Reuters, некие документы были переданы Киевом через третьих лиц. Турция, со своей стороны, подтвердила, что намерена добиваться моратория на боевые действия в этом районе. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе сомневается в успехе этой миссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Как сообщает агентство Reuters, Киев через неких третьих лиц (посредников) предложил Москве прекратить огонь в Черном море. Речь идет о взаимных ударах по судам, портовой инфраструктуре и гражданским объектам. Судя по всему, этим самым посредником является Турция, которая в последнее время активно продвигает идею моратория на боевые действия в данном регионе.

В России заявили, что предложения по разным каналам действительно периодически поступают. Однако официальных документов от украинской стороны как не было, так и нет, поэтому говорить не о чем.

Тем временем черноморское противостояние вышло за рамки исключительно двустороннего конфликта.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс вроде лично просил украинского лидера Владимира Зеленского прекратить удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума в Новороссийске, поскольку от этого страдают и американские интересы, не говоря уже о Казахстане. Президент республики Касым-Жомарт Токаев на недавних переговорах в Омске напрямую призвал Владимира Путина «заморозить» боевые действия и вернуться к стамбульским соглашениям 2022 года. Инициатива поддержки не нашла.

Ситуация в Черном море все больше напоминает происходящее в Ормузском проливе. Хотя, конечно, масштаб не тот. Несмотря на то, что обстановка последовательно ухудшается, реальных шагов к ее улучшению незаметно. Слова и призывы есть, реальных дел нет. Дональд Трамп занят Ираном. И сколько он будет им заниматься, очень трудно спрогнозировать. Черное море — точно не приоритет американской политики. Можно предположить, что фактически вопрос делегирован Реджепу Тайипу Эрдогану. Для него это возможность, ко всему прочему, подтвердить региональное лидерство. То, к чему так стремится президент Турции.

Кремль между тем сделал жест доброй воли, освободив из тюрьмы американца Роберта Гилмана по состоянию здоровья. Дональд Трамп Россию за этот шаг искренне поблагодарил, но не более того. В Вашингтоне намекают, что в РФ есть и другие граждане США, которых желательно отпустить. Европа так же погрузилась исключительно в свои дела, там вновь проблемы с мигрантами. Были неформальные встречи бывших чиновников стран ЕС и РФ, и здесь результат незаметен.

Судя по всему, подвижек к миру в ближайшее время ждать не стоит. Похоже, американские посредники взяли тайм-аут.

Какой смысл проводить очередной раунд переговоров, если позиции враждующих сторон радикально не совпадают. Эрдоган пытается, но, похоже, что без поддержки других посредников одному ему такой вопрос решить не под силу. Будущее переговоров по-прежнему выглядит туманным. Конфликт имеет все шансы продолжиться и в новом, 2027 году, тем более ставки на театре боевых действий вновь повышаются.

Дмитрий Дризе