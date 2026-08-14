Движение трамваев в Металлургический район Челябинска закроют

В Челябинске для подготовки к открытию второго пути на мосту на Черкасской временно закрывается движение трамваев в Металлургический район. Об этом сообщает telegram-канал «Челябинский общественный транспорт».

С 20:00 14 августа до 20:00 17 августа трамваи направят так:

Маршрут №3: Автовокзал — Депо 2;

Маршрут №14: Чичерина — Депо 2.

Трамвай №19к в эти дни не работает, трамвай №9 ЦХП — Коксохим будет ходить каждые 11 минут. После открытия второго пути с 18 августа трамвай №18к возобновит движение до ЧМК, трамвай №20к будет курсировать по маршруту Областная больница — Першино.

Виталина Ярховска