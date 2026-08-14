Глава Минэкономразвития РФ прибыл в Свердловскую область

Министр экономического развития России Максим Решетников прибыл для рабочих встреч в Свердловскую область, сообщил в своем канале в Max заместитель губернатора Дмитрий Ионин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал Дмитрия Ионина в Max Фото: канал Дмитрия Ионина в Max

Глава министерства уже посетил предприятие «Уральские локомотивы» в Верхней Пышме. Председатель совета директоров «Синара-Транспортные машины» Александр Мишарин презентовал комплектующие локомотивов господину Решетникову, а также заместителю руководителя Ростехнадзора Александру Демину.

Сейчас на заводе «Уральские локомотивы» создается высокоскоростной электропоезд для первой в стране высокоскоростной магистрали (ВСМ) «Москва — Санкт-Петербург». Ранее в стране такие составы не выпускались. В электропоезде предусмотрен российский тяговый привод, который обеспечит скорость до 400 км/ч.

Ирина Пичурина