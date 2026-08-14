Еще одну группу контрактников из Удмуртии направили на военную службу
Очередную группу контрактников из Удмуртии направили на военную службу. В воинских частях они пройдут специальное обучение. Сроки зависят от выбранной специальности, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ
О прошлой отправке контрактников власти республики сообщали 31 июля. Военнослужащие пополнили ряды воздушно-десантных и мотострелковых войск. Отправки проходят несколько раз в неделю.