Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Новый поиск.
Теперь с интеллектом
Предыдущая страница
Следующая страница

Еще одну группу контрактников из Удмуртии направили на военную службу

Очередную группу контрактников из Удмуртии направили на военную службу. В воинских частях они пройдут специальное обучение. Сроки зависят от выбранной специальности, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

О прошлой отправке контрактников власти республики сообщали 31 июля. Военнослужащие пополнили ряды воздушно-десантных и мотострелковых войск. Отправки проходят несколько раз в неделю.