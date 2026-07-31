Очередную группу контрактников из Удмуртии направили на военную службу. Они пополнят ряды воздушно-десантных и мотострелковых войск, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«При каждой части есть полигон, на котором кандидаты проходят подготовку. В зависимости от рода войск, она занимает от двух недель до двух месяцев»,— сказал офицер пункта отбора на военную службу по контракту Владислав Вольных.

Отправки проходят несколько раз в неделю.