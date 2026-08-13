Три человека пострадали за сутки в Белгородской области при ударах ВСУ

За прошедшие сутки ВСУ 134 раза атаковали территорию Белгородской области. В Белгородском, Грайворонском и Шебекинском округах ранены три мирных жителя. Один из них находится в стационаре, двоих отпустили на амбулаторное лечение. Об этом 13 августа рассказал в своем канале в мессенджере «Макс» врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

Удары за минувшие сутки были нанесены по Белгороду, Алексеевскому, Белгородскому, Борисовскому, Валуйскому, Вейделевскому, Волоконовскому, Грайворонскому, Ивнянскому, Корочанскому, Красногвардейскому, Краснояружскому, Новооскольскому, Ракитянскому, Ровеньскому, Старооскольскому и Шебекинскому округам. Зафиксировано пять обстрелов с использованием артиллерии и реактивных систем залпового огня (РСЗО), семь раз взрывные устройства сбрасывали с беспилотников. Расчеты ПВО и всех задействованных подразделений сбили и подавили 139 БПЛА.

По данным Минобороны, в ночь на 13 августа силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией РФ 362 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. В Черноземье, помимо Белгородской области, дроны ликвидировали в Воронежской, Курской и Орловской областях.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», за предыдущие сутки ВСУ 174 раза атаковали территорию Белгородской области. В результате три мирных жителя погибли и еще трое пострадали.

Мария Свиридова