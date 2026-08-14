Трамп призвал флот вернуться к старой системе запуска истребителей

Президент США Дональд Трамп приказал военно-морскому флоту отказаться от современной системы запуска истребителей со своих авианосцев типа Gerald R. Ford и вернуться к прежним стартовым катапультам. Такое положение содержится в меморандуме о национальной безопасности, который господин Трамп подписал 13 августа, передает AP.

Документ дает руководителям Пентагона 60 дней на разработку плана необходимых мер по замене электромагнитной системы запуска самолетов и усовершенствованных оружейных подъемников на паровые и гидравлические системы. AP указывает, что исполнение этих требований потребует миллиардов долларов, а для управления прежней системой необходимо больше моряков.

Господин Трамп неоднократно высказывал недовольство по поводу современных систем запуска истребителей. Во время первого президентского срока, в 2017 году, он заявлял, что новая технология не обладает мощью прежней.