Врио главы Удмуртии и глава минтранса России обсудили ремонт федеральной трассы

В начале осени возобновится капремонт участка федеральной трассы около села Совхозный в Удмуртии, сейчас его готовность составляет 54%. Об этом написала в Max врио главы республики Ольга Абрамова после встречи с министром транспорта России Андреем Никитиным в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба правительства Удмуртии

Сейчас дорожники обновляют покрытие на четырех участках трассы — возле деревни Усть-Медла, у деревни Верх-Нязь, около села Алнаши и возле Можги. Последний участок с расширением до четырех полос завершат к ноябрю. На этой неделе подрядчик выйдет на объект возле деревни Якшур.

«На всех перечисленных объектах применяется стандартная технология: сначала снимают старое полотно методом фрезерования, затем укладывают два новых слоя асфальтобетона — локально, где это необходимо, выравнивающий и финишный верхний слой»,— добавили в пресс-службе главы и правительства республики. В 2028-2030 годах намечено расширение участка трассы еще в 10,2 км, а также ремонт пяти постов.

Напомним, в мае прошлый глава Удмуртии Александр Бречалов назвал ситуацию с ремонтом на федеральной трассе «полным безобразием» и посетовал, что республика не может выйти самостоятельно на объекты, поскольку дорога находится в федеральной собственности.