Объем средств жителей Удмуртии на вкладах превысил в июле 400 млрд рублей

Объем средств граждан на счетах и вкладах в банках в Удмуртии вырос за год на 17,6% — до 427,1 млрд руб. на 1 июля. Это без учета счетов эскроу, сообщили в региональном отделении Банка России. Большая часть сбережений, или 98,2%, хранится в рублях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ Фото: Егор Снетков / Коммерсантъ

«Рост накоплений обусловлен сохранением привлекательных ставок по вкладам. Проценты по ним, предлагаемые банками, по-прежнему превышают инфляцию»,— сказала управляющий реготделения Татьяна Жиганшина.

Депозиты и счета организаций в Удмуртии приросли в объеме за указанный период на 17,8% — до 286,2 млрд руб. Счета ИП при этом поредели за год на 2,8% — до 20,5 млрд руб.