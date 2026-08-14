Над Россией за ночь сбили 553 беспилотника

Силы ПВО в период с 20:00 мск 13 августа до 8:00 мск 14 августа уничтожили 553 беспилотника ВСУ над российскими регионами. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Дроны сбивали над Новгородской, Курской, Брянской, Белгородской, Калужской, Смоленской, Тверской, Псковской, Орловской, Тульской, Липецкой, Костромской, Рязанской, Ростовской, Ленинградской и Московской областями, Краснодарским и Ставропольским краями, Республикой Крым, а также над акваториями Черного и Азовского морей, следует из пресс-релиза.