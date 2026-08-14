Япония намерена ужесточить санкции против России из-за визита Путина на Итуруп

Власти Японии могут ужесточить санкции против России после рабочего визита президента Владимира Путина на остров Итуруп — одну из спорных территорий на юге Курильских островов, сообщает японское NHK.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Министр иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги ранее назвал «северные территории» (южная часть Курил, включая Итуруп) исконно японской территорией с «исторической и юридической точек зрения». Кроме того, в японский МИД вызвали российского посла Николая Ноздрева. Он пояснил, что южные Курильские острова — неотъемлемая часть России.

Япония претендует на острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи Курильской гряды. Россия же считает, что Курильские острова вошли в ее состав после Второй мировой войны на законных основаниях.