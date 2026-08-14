Под Челябинском пассажирский автобус въехал в дерево

Водитель пассажирского автобуса врезался в дерево во время рейса под Челябинском. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, авария произошла днем 13 августа на дороге «Западный обход Челябинска». Автобусом, следовавшим по маршруту №248 «Челябинск — деревня Алишева (Сосновский муниципальный округ)», управлял 29-летний водитель. Во время движения у машины отсоединилось левое заднее колесо, после чего транспортное средство съехало с дороги и врезалось в дерево. В результате ДТП пострадавших нет.

Установлено, что автобус вышел на линию с технической неисправностью. Водителя привлекли к административной ответственности. В отношении перевозчика продолжается проверка.

Виталина Ярховска