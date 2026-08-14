Семь человек погибли при сходе оползня на севере Индии

Как минимум семь человек погибли и 14 получили ранения при оползне, который сошел в строящийся туннель на севере Индии. Горные потоки унесли вглубь сооружения 22 рабочих. 20 человек удалось спасти, информации еще о двух сотрудниках пока нет, сообщает The Hindu.

Инцидент произошел поздно вечером 13 августа в горном штате Уттаракханд на строительной площадке индийской государственной энергетической компании Tehri Hydro Development Corporation Limited (THDC). В последние дни на территорию обрушились муссонные дожди.

Главный министр штата Пушкарь Сингх Дхами поручил провести спасательную операцию в экстренном порядке. Основным приоритетом он назвал обеспечение безопасной эвакуации всех рабочих, заблокированных в туннеле.