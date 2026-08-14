Семь человек погибли при сходе оползня на севере Индии
Как минимум семь человек погибли и 14 получили ранения при оползне, который сошел в строящийся туннель на севере Индии. Горные потоки унесли вглубь сооружения 22 рабочих. 20 человек удалось спасти, информации еще о двух сотрудниках пока нет, сообщает The Hindu.
Инцидент произошел поздно вечером 13 августа в горном штате Уттаракханд на строительной площадке индийской государственной энергетической компании Tehri Hydro Development Corporation Limited (THDC). В последние дни на территорию обрушились муссонные дожди.
Главный министр штата Пушкарь Сингх Дхами поручил провести спасательную операцию в экстренном порядке. Основным приоритетом он назвал обеспечение безопасной эвакуации всех рабочих, заблокированных в туннеле.
Недавние инциденты со сходом оползней и наводнениями, вызванные муссонными дождями, привели к многочисленным жертвам в Индии. Так, 12 августа 2026 года в Мумбаи в результате оползня погибли шесть человек, еще четверо пострадали.
В конце июля 2026 года в северо-восточном штате Ассам из-за наводнений погибли 78 человек, в зоне бедствия оказались более 300 тысяч жителей, и было подтоплено 551 населенный пункт. За несколько дней до этого, 20 июля 2026 года, наводнения и оползни, также вызванные муссонными дождями, унесли жизни 19 человек в штатах Нагаленд, Джамму и Кашмир, где метеорологический департамент страны предупреждал о продолжении «чрезвычайно сильных осадков».