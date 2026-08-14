Татьяна Голикова оценит социальные объекты Челябинска

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова прибыла с рабочей поездкой в Челябинскую область. В графике визита вице-премьера — инспекция ключевых учреждений здравоохранения, образования и культуры региона.

В ходе поездки госпожа Голикова планирует посетить новый репетиционный корпус Челябинской детской филармонии им. А. А. Абдурахманова. Четырехэтажное здание площадью 3 тыс. кв. м с 17 залами было построено в рамках масштабной реконструкции учреждения, инициированной губернатором Алексеем Текслером.

В блоке здравоохранения вице-премьер осмотрит строящийся филиал детской городской поликлиники №8 им. А. Невского. Объект, рассчитанный на 5 тыс. прикрепленного населения, планируется запустить в 2026 году. Также Татьяна Голикова посетит Областной перинатальный центр, который в этом году получает более 300 единиц нового оборудования по нацпроекту «Семья».

Завершит программу визита посещение Южно-Уральского государственного медицинского университета (ЮУГМУ). Там зампред правительства встретится с участниками студенческих медицинских отрядов (проект «Клиника») и волонтерами-медиками. Стороны обсудят вопросы наставничества и подготовки кадров для первичного звена здравоохранения.

Евгений Рыженьков