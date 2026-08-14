Приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову пересмотрят в апелляции

Челябинский областной суд приступил к рассмотрению жалоб на приговор бывшему первому заместителю министра экономического развития региона Антону Бахаеву и руководителю группы компаний «Элефант» Михаилу Смирнову. Как следует из картотеки суда, материалы дела поступили 12 августа и переданы для изучения судье. Защита намерена оспорить решение о лишении свободы господина Бахаева и многомиллионный штраф для господина Смирнова.

В феврале 2026 года Центральный районный суд Челябинска признал Антона Бахаева виновным в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), назначив ему восемь лет колонии строгого режима и штраф в размере 2,8 млн руб. Михаила Смирнова признали виновным в даче взятки (ч. 5 ст. 291 УК РФ) и приговорили к восьми годам лишения свободы условно с пятилетним испытательным сроком и штрафу в 28 млн руб. Суд установил, что господин Бахаев получил 2,8 млн руб. за содействие в заключении госконтракта на 33,5 млн руб. при подготовке российско-казахстанского форума в 2017 году. Оба фигуранта свою вину отрицают.

Уголовное преследование господ Бахаева и Смирнова длится с июля 2018 года. Первый приговор по делу был вынесен в октябре 2024 года: тогда Антону Бахаеву назначили четыре года колонии. Однако решение было отменено, прокуратура сочла наказание чрезмерно мягким. При повторном рассмотрении в первой инстанции в начале текущего года подсудимые были оправданы по обвинению в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), но получили более жесткое наказание по коррупционным составам.

В настоящее время имущество осужденных стоимостью более 19 млн руб. остается под арестом для обеспечения исполнения приговора в части штрафных санкций.

Евгений Рыженьков