«УСТЭК-Челябинск» готов заплатить 2 млрд рублей за транспортные услуги

АО «УСТЭК-Челябинск» объявило новый аукцион на оказание транспортных услуг для компании. Начальная цена контракта составляет 2 млрд руб., указано на портале госзакупок.

Организации необходимо, чтобы подрядчик предоставлял различные машины и технику в пользование. За транспортными средствами должны быть закреплены водители, трактористы либо машинисты. За исправностью техники и состоянием здоровья сотрудников предстоит следить подрядчику. Среди нужного заказчику оборудования — аварийно-ремонтные мастерские, автокраны, сварочные агрегаты, экскаваторы, тракторы, грузовики, ассенизаторские машины, измельчители древесины, автобусы, а также легковые автомобили. Контракт предполагает работу до конца 2029 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 25 августа. Итоги подведут 10 сентября.

Виталина Ярховска