Челябинский «Трактор» подписал канадского форварда с опытом игры в НХЛ

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил контракт с 28-летним нападающим Борисом Катчуком. Как сообщили в пресс-службе клуба, трудовое соглашение с игроком рассчитано до завершения сезона 2026/2027.

Борис Катчук имеет значительный опыт выступлений в североамериканских лигах, где суммарно провел около 500 матчей. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) форвард представлял «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Чикаго Блэкхоукс» и «Оттава Сенаторс». Всего в лиге на его счету 179 встреч и 36 (15+21) набранных очков. В Американской хоккейной лиге (АХЛ) нападающий сыграл 292 матча, отметившись 170 (71+99) результативными баллами.

Форвард родился в Ванкувере в семье советской конькобежки, участницы Олимпийских игр Елены Тумановой. В 2018 году в составе молодежной сборной Канады он стал победителем чемпионата мира. В активе игрока также попадания в символические сборные Лиги Онтарио (OHL) и АХЛ. Прошлый сезон нападающий провел в системе «Тампа-Бэй».

Евгений Рыженьков