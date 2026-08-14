Жительницу Кургана будут судить за контрабанду древесины на 6 млн рублей

Челябинская транспортная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 45-летней жительницы Кургана. Ее обвиняют в контрабанде древесины стоимостью 6 млн руб. (ч. 1 ст. 226.1 УК РФ), сообщает пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры.

По версии следствия, в октябре — декабре 2025 года гражданка от имени компании, занимающейся оптовой торговлей лесоматериалами, предоставила в таможню декларации с недостоверными сведениями об источнике происхождения древесины хвойных пород. После этого с помощью грузовиков она незаконно переместила через границы продукцию стоимостью более 6 млн руб.

Уголовное дело направлено в Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска