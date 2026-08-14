WP: США потеряли четверть беспилотников MQ-9 Reaper в войне с Ираном

Военные США потеряли минимум 45 беспилотников MQ-9 Reaper в конфликте с Ираном. Это составляет около 25% от их общего парка. Об этом сообщает The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По данным издания, стоимость одного аппарата варьируется от $30 млн до $50 млн, из-за чего совокупный ущерб от утери БПЛА этой модели уже превысил $1,3 млрд.

Основная часть беспилотников использовалась для разведки и ударов в районе Ормузского пролива, где они стали легкой мишенью из-за низкой скорости и малых высот полета. Часть дронов также была потеряна из-за сбоев связи.

Как отмечает The Washington Post, потери MQ-9 Reaper обострили общий дефицит вооружений США, возникший из-за операции в Иране и поставок оружия Украине. В первый месяц иранской кампании ВВС и ВМС США израсходовали более 850 ракет Tomahawk и более 1 тыс. зенитных ракет для систем Patriot и THAAD.