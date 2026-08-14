Более 72 тыс. БПЛА атаковали Белгородскую область с начала СВО

Более 72 тыс. беспилотников атаковали Белгородскую область с февраля 2022 года, сообщил в интервью ТАСС врио губернатора региона Александр Шуваев в разговоре с ТАСС.

По его словам, с начала специальной военной операции территория области также подверглась более чем 14,5 тыс. обстрелов из ствольной артиллерии и свыше 1,2 тыс. ударов из реактивных систем залпового огня (РСЗО).

Из-за атак ВСУ были повреждены более 36 тыс. квартир и более 23 тыс. частных домов, добавил губернатор.

Глава области добавил, что материальную компенсацию за полученные ранения и увечья разной степени тяжести получили 1 943 человека. Общая сумма помощи превысила 935 млн руб.