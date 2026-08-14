Четыре человека погибли из-за сильных дождей в Японии

Минимум четыре человека погибли из-за рекордных осадков в Японии. Транспортное сообщение было нарушено, около 7 тыс. человек остались заблокированными в аэропорту Нарита. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, более 360 мм осадков выпало за 24 часа в некоторых районах префектуры Тиба, граничащей с Токио. Без электричества осталось около 25 тыс. домохозяйств.

Кроме того, были затоплены автомобильные и железные дороги. Основные автомагистрали в Тибе, включая маршруты, соединяющие аэропорт с Токио, были закрыты, сообщает оператор автомагистралей NEXCO East.