Составлено ИИ-Ассистентъ

В ноябре 2025 года наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд посетил Вашингтон, где по итогам саммита с президентом США Дональдом Трампом было подписано стратегическое оборонное соглашение, а также другие договоренности в сферах искусственного интеллекта, гражданской атомной энергетики и обеспечения безопасности цепочек поставок урана, магнитов и критически важных минералов. В рамках этого визита Саудовская Аравия обязалась рассматривать США как основного стратегического партнера и закупить истребители F-35 и почти 300 американских танков, а также упростить работу американских оборонных компаний. Уже в июле 2026 года Госдепартамент США одобрил продажу Саудовской Аравии высокоточных систем наведения на сумму почти 2 млрд долларов, что включает 10 тыс. секций наведения класса «воздух-воздух» и до 10 тыс. секций наведения класса «воздух-земля» для систем высокоточного оружия APKWS-II.

Телефонные переговоры между наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и президентом США Дональдом Трампом в июле 2026 года были посвящены сотрудничеству двух стран, а также ситуации на Ближнем Востоке, включая переговоры между США и Ираном, вопросы безопасности морского судоходства и стабильности в регионе. В августе 2026 года Мухаммед бен Салман выразил Дональду Трампу обеспокоенность по поводу планов США нанести новые удары по Ирану, призвав Вашингтон прояснить свои действия и отказаться от новых ударов.

В феврале 2026 года президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом, в ходе которого стороны обсудили работу в ОПЕК+ по стабилизации энергетического рынка и договорились углублять сотрудничество в политической и торгово-экономических областях. Белый дом в докладе Конгрессу не скрывает, что при помощи строительства реакторов в тех или иных странах в целом добивается расширения своего влияния на них за пределами сферы энергетики, и администрация Дональда Трампа считает важным недопущение заключения сделки между Саудовской Аравией и стратегическими конкурентами США, такими как Россия и Китай.