NYT: главреда Forbes уволили из-за получения $6 млн от партнера

Главного редактора журнала Forbes Рэндалла Лейна уволили после того, как стало известно, что он получил $6 млн от Shook Research. Компания сотрудничала с журналом в работе над контентом о финансовых консультантах. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным издания, деньги выплатитл основатель Shook Research Эр-Джей Шук из личных средств после того, как продал контрольный пакет акций компании инвесторам из PPC Enterprises. Новые владельцы обнаружили сведения о платеже и уведомили руководство Forbes. В июле господин Лейн подтвердил факт получения денег, после чего был отправлен в отставку. Временно исполняющим обязанности главного редактора назначен Керри Лоуэрман.

Рэндалл Лейн проработал в медиахолдинге 15 лет. Во время своей работы он основал несколько наиболее успешных проектов издания, среди которых «30 до 30» и рейтинг «Just 100». Под его руководством Forbes достиг рекордных показателей аудитории.

Комментируя случившееся господин Лейн заявил, что совершил ошибку. По его словам, он воспринимал эту сумму как личный подарок от друга. Правила Forbes прямо запрещают сотрудникам извлекать личную выгоду из коммерческих сделок издания и вести стороннюю деятельность без согласования.

Shook Research сотрудничает с Forbes с 2016 года, составляя для журнала рейтинги специалистов по управлению капиталом. Компании делят доходы от продажи плакеток, логотипов и профилей фигурантам списков.