ЦБ будет отслеживать мисселинг при продаже криптовалют
Банк России будет наблюдать за практиками мисселинга при продаже криптовалют и цифровых инструментов, сообщил зампред регулятора Михаил Мамута.
«Регулирование цифровых валют новое, и оно только вводится. Нам очень важно, особенно на первом этапе, контролировать, насколько качественно финансовые организации будут информировать людей о рисках криптовалют...»,— сказал он в разговоре с ТАСС.
Господин Мамута подчеркнул, что розничные инвесторы будут обязаны проходить тестирование для проверки знаний, а сам процесс покупки цифровых активов ограничат по сумме для снижения финансовых рисков.
Ранее в силу вступил закон о комплексном регулировании обращения цифровых валют и цифровых прав. Документ определяет правовые рамки для работы криптообменников, операторов ЦФА, цифровых депозитариев, брокеров и майнеров, а также регулирует порядок учета криптовалют и иностранных цифровых инструментов.
В апреле 2026 года первый зампред Банка России Владимир Чистюхин сообщил, что регулирование крипторынка в России предусматривает уголовную ответственность за работу без лицензии, и Госдума уже приняла в первом чтении законопроект об обращении цифровых валют. В случае принятия, этот закон должен вступить в силу с 1 июля 2026 года, устанавливая требования к неквалифицированным инвесторам проходить тестирование и ограничивая их доступ к криптовалютам, торгующимся на российской бирже.
Банк России в декабре 2025 года направил в правительство пакет предложений по регулированию криптовалют, где их предлагают признать валютными ценностями, но запретить для внутренних расчетов. Согласно этим предложениям, неквалифицированные инвесторы смогут приобретать только наиболее ликвидные криптовалюты после прохождения тестирования, с лимитом не более 300 тысяч рублей в год через одного посредника. Квалифицированные инвесторы получат доступ ко всем криптовалютам, кроме анонимных, без ограничений по объему сделок, но также после тестирования на понимание рисков.
Центробанк также ввел ряд дополнительных мер регулирования: с января по май 2026 года проводится обследование вложений поднадзорных финансовых организаций в криптовалюты, а с января по июнь 2026 года обследуются вложения физических лиц в цифровые финансовые активы, доходность которых привязана к стоимости криптовалюты. С 2026 года регулятор будет получать сведения о деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры, а также контролировать рисковые инструменты, привязанные к стоимости цифровых валют.