ЦБ будет отслеживать мисселинг при продаже криптовалют

Банк России будет наблюдать за практиками мисселинга при продаже криптовалют и цифровых инструментов, сообщил зампред регулятора Михаил Мамута.

«Регулирование цифровых валют новое, и оно только вводится. Нам очень важно, особенно на первом этапе, контролировать, насколько качественно финансовые организации будут информировать людей о рисках криптовалют...»,— сказал он в разговоре с ТАСС.

Господин Мамута подчеркнул, что розничные инвесторы будут обязаны проходить тестирование для проверки знаний, а сам процесс покупки цифровых активов ограничат по сумме для снижения финансовых рисков.

Ранее в силу вступил закон о комплексном регулировании обращения цифровых валют и цифровых прав. Документ определяет правовые рамки для работы криптообменников, операторов ЦФА, цифровых депозитариев, брокеров и майнеров, а также регулирует порядок учета криптовалют и иностранных цифровых инструментов.