Два судна нефтяной компании Абу-Даби были атакованы в Ормузском проливе

Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись нападению в Ормузском проливе. Пострадавших нет, сообщает агентство WAM. В нефтяной компании добавили, что обстановка находится под контролем.

Министерство иностранных дел ОАЭ возложило ответственность за произошедшее на Иран. Внешнеполитическое ведомство призвало Тегеран остановить агрессию и «полностью и безоговорочно открыть пролив» для судоходства.

Другое судно ADNOC попало под ракетный обстрел в Ормузском проливе 8 августа. По данным компании, с момента эскалации конфликта в регионе ее суда 15 раз подвергались ударам с использованием ракет и дронов.