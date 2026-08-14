Два судна нефтяной компании Абу-Даби были атакованы в Ормузском проливе
Два судна Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) подверглись нападению в Ормузском проливе. Пострадавших нет, сообщает агентство WAM. В нефтяной компании добавили, что обстановка находится под контролем.
Министерство иностранных дел ОАЭ возложило ответственность за произошедшее на Иран. Внешнеполитическое ведомство призвало Тегеран остановить агрессию и «полностью и безоговорочно открыть пролив» для судоходства.
Другое судно ADNOC попало под ракетный обстрел в Ормузском проливе 8 августа. По данным компании, с момента эскалации конфликта в регионе ее суда 15 раз подвергались ударам с использованием ракет и дронов.
8 августа 2026 года судно Национальной нефтяной компании Абу-Даби (ADNOC) также подверглось обстрелу в Ормузском проливе, в 18 км к востоку от Омана, после чего на борту начался пожар, который был потушен. В этот же день МИД Омана осудил участившиеся атаки на суда в Ормузском проливе, назвав это нарушением международного права и угрозой безопасности судоходства.
Иран, по данным Корпуса стражей исламской революции (КСИР), 11 апреля 2026 года нанес удары по двум судам, пытавшимся пересечь Ормузский пролив, после того как страна объявила о его закрытии для всех судов из-за атак США по иранской территории. В июле 2026 года после прекращения мирного соглашения между Ираном и США ситуация в Ормузском проливе обострилась, Иран объявил о закрытии водного пути, а США начали блокаду иранских портов.
В июле 2026 года Иран атаковал ракетами два танкера «Момбаса» и «Аль-Бахия» под флагом ОАЭ в Ормузском проливе, в результате чего погиб один член экипажа и восемь получили ранения. Также 7 июля 2026 года Иран атаковал танкер Саудовской Аравии Wadiyan и катарский танкер Al Rekayyat в Ормузском проливе. В июне 2026 года Корпус стражей исламской революции атаковал грузовое судно под сингапурским флагом у побережья Омана, заявив, что безопасный проход через Ормузский пролив возможен только по маршрутам, утвержденным властями Ирана.