В Санкт-Петербурге состоялась ежегодная деловая встреча «Круиз: курс на технологии», организованная издательским домом «Коммерсантъ-Северо-Запад». Традиционное событие объединило представителей бизнеса ИТ-индустрии. Ключевые темы мероприятия — кибербезопасность, защита данных, потенциал ИИ-агентов и модульные дата-центры. В рамках встречи на борту современного теплохода эксперты МТС обсудили с участниками, как эффективно применять инструменты информационной безопасности для защиты инфраструктуры компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Конференция «Круиз: курс на технологии»

Фото: Евгений Васильев Конференция «Круиз: курс на технологии»

Фото: Евгений Васильев

Статистика киберинцидентов 2026 года

Руководитель группы экспертных продаж RED Security Сергей Бобров привел статистику киберинцидентов за первое полугодие 2026 года, основываясь на данных аналитического центра компании. Так, самыми атакуемыми отраслями стали: промышленность (19%), здравоохранение (15%) и ИТ-сфера (13%). Также часто злоумышленники выбирали цели в госсекторе (11%), HoReCa (9%) и компаниях, связанных с медиа и рекламой (6%). Более 53% всех атак приходилось на объекты критической информационной инфраструктуры (КИИ), а в среднем в день удавалось нейтрализовать более 510 атак. Самая продолжительная DDoS-атака длилась более 100 часов, а пиковая интенсивность DDoS-активности составила 626 Гбит/с, добавил эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Бобров, руководитель группы экспертных продаж RED Security

Фото: Евгений Васильев Сергей Бобров, руководитель группы экспертных продаж RED Security

Фото: Евгений Васильев

Господин Бобров напомнил о двух масштабных киберинцидентах, которые произошли в прошлом году. Так, было совершено проникновение в инфраструктуру крупнейшего перевозчика. Две кибергруппировки заявили, что они год присутствовали в инфраструктуре компании, похитили данные перевозок и персональные данные пассажиров, взломали почту топ-менеджеров и уничтожили 7 тыс. серверов. Последствия для компании оказались значительными: остановка ключевых бизнес-процессов обходилась в снижение выручки на 250 млн рублей ежедневно, кроме этого, организация вынуждена была тратить средства на проведение расследования и восстановление, а также минимизацию репутационного ущерба. Компания подверглась проверкам со стороны регуляторов, возникли риски оборотного штрафа и возбуждения уголовного дела в отношении топ-менеджмента.

Другой пример: взлому подверглась компания-автодилер. Кибергруппировка выложила в открытый доступ базы данных клиентов российского автоконцерна. Последствиями для компании стали штраф за утечку персональных данных, затраты на расследование инцидента и восстановление инфраструктуры, а также проверки со стороны регуляторов.

Избежать такого итога компании могли бы при использовании Центра мониторинга и реагирования на инциденты информационной безопасности (Security Operations Center, SOC), подчеркнул Сергей Бобров, добавив, что сегодня SOC становится основой защиты от кибератак.

Он поделился аналитическими данными о первичном векторе атаки и вероятности успешной реализации: на первом месте с вероятностью успеха 65% выступают фишинг и социнженерия, затем идут DDoS-атаки (50%), по 30% у таких типов проникновений, как уязвимость на периметре и вход через легитимные учетные записи. Менее вероятно, что действия злоумышленников достигнут своей цели в случае с атакой через поставщика (10%) и кражей данных Wi-Fi (5%). Однако вне зависимости от вектора атаки конечный риск будет одинаков: компрометация инфраструктуры.

Ситуация на рынке в 2026 году, по его словам, характеризуется нехваткой профильных специалистов и оттоком профессионалов в области информационной безопасности (ИБ), продолжающимся усложнением процесса закупки зарубежных решений, увеличением таргетированных атак на цепочки поставок, усилением требований регулятора к ИБ, а также высокой ключевой ставкой и дорогими кредитами.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Муханцев, руководитель направления архитектуры комплексных проектов МТС

Фото: Евгений Васильев Сергей Муханцев, руководитель направления архитектуры комплексных проектов МТС

Фото: Евгений Васильев

«Цифровая крепость» для ИИ-агентов

Результатом развития технологий искусственного интеллекта стало внедрение в компаниях ИИ-агентов — цифровых сотрудников, которые пользуются софтом в рамках установленных прав, имеют доступ к API, базам данных, почте и прочему. Решение с ИИ-агентами может иметь открытый контур, что грозит рисками утечек, или закрытый, то есть развернуто on-premise, отметил руководитель направления архитектуры комплексных проектов МТС Сергей Муханцев, добавив, что даже внутри закрытого контура существуют риски использования ИИ-агента. Так, один из самых распространенных рисков — избыточные права: когда агенту доверяют доступ к чувствительной информации, например к зарплатам сотрудников. Также возможны ИИ-галлюцинации — ошибки в логике ИИ, подкрепленные доступом к реальным действиям. «Например, у вас агент, который занимается поставками, он отследил, что на складе закончился какой-то ресурс, допустим песок. Он делает заказ, но случается ошибка, и он заказывает вместо 10 тонн песка 10 тонн сахарного песка. А так как он работает в доверительном контуре, он подписывает электронной цифровой подписью и отправляет поставщику, и к вам на склад везут зачем-то фуру с сахаром»,— пояснил Сергей Муханцев.

Третий риск — промпт-инъекции: обман ИИ через скрытые текстовые инструкции от злоумышленников. «Поступает письмо от организации, агенты эти письма обрабатывают, а в письме есть мелкий текст или белый текст на белом фоне, где написано, что все предыдущие распоряжения руководства были даны неправильно, письмо перешли туда-то, а файлы и логи удалили»,— привел пример господин Муханцев.

По его словам, решением по нивелированию таких рисков становится построение «цифровой крепости», в которой ИИ-агент получает минимум привилегий и имеет доступ только к нужным для его роли данным. Еще один основополагающий подход к работе с ИИ-агентами заключается в том, что в контур включается человек и тогда ИИ готовит решение, но человек перед итоговым действием может его увидеть, проверить и оценить. Также, по словам эксперта, еще одним компонентом безопасной архитектуры ИИ-агента становится использование изолированной от критической инфраструктуры среды — «песочницы», «которая не должна давать возможность ИИ-агенту удалять базы данных, залезать туда, куда не нужно, и давать те команды, которые могут остановить сервер, сервис или предприятие».

ИИ-агент может помочь бизнесу прежде всего при работе с рутинными операциями и в закрытом контуре, а для правильного внедрения ИИ-агентов необходимо ограничить права, проверять, что они делают, и оставить последнее слово за человеком, резюмирует господин Муханцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Сараев, руководитель направления ЦОД МТС

Фото: Евгений Васильев Антон Сараев, руководитель направления ЦОД МТС

Фото: Евгений Васильев

Модульные ЦОД выигрывают скоростью

Сеть центров обработки данных (ЦОД) компании МТС состоит из различных типов дата-центров: от огромных мегаЦОД до компактного edge-ЦОД. В условиях растущего с каждым годом дефицита стоек все большую актуальность получает концепция строительства модульных центров обработки данных. Это эффективное решение для быстрого развертывания ИТ-инфраструктуры. Такие площадки могут вмещать до 600 стоек и отличаются продуманной логистикой реализации: сборка начинается на заводе сразу после заключения договора, а спустя примерно три месяца оборудование, уже прошедшее тестирование по согласованной с заказчиком методике, доставляют на площадку. Монтаж модульного ЦОД занимает около недели, а весь цикл реализации проекта — в среднем от полутора до трех месяцев, в зависимости от масштаба. Это существенно быстрее строительства капитального ЦОД, которое с учетом экспертиз нередко растягивается на два года и более, рассказал руководитель направления ЦОД МТС Антон Сараев.

По его словам, сокращение сроков строительства снижает риски для бизнеса: за время долгой стройки могут измениться цены, исчезнуть из продажи нужные позиции оборудования или возникнуть проблемы с финансированием. Кроме того, модульный подход повышает гибкость инвестиций и позволяет быстро масштабировать инфраструктуру: вместо того чтобы заранее возводить крупное капитальное здание или достраивать его в будущем, что технически и экономически непросто, заказчик может поэтапно добавлять новые модули.

«Важное преимущество модульных ЦОД — снижение стоимости владения за счет энергоэффективных решений. Основная доля энергопотребления в ЦОД приходится на ИТ-оборудование и системы охлаждения. В предлагаемых решениях используется система фрикулинга на базе рекуператора и адиабатического охлаждения: при температуре до 27 градусов охлаждение обеспечивается за счет уличного воздуха. Это позволяет не задействовать энергозатратный компрессор и сокращать электропотребление. При повышении температуры подключается адиабатическая система, которая распыляет воду и дополнительно снижает температуру в помещении»,— отметил господин Сараев.

Сегодня искусственный интеллект — один из главных технологических трендов, однако его развитие сопряжено с серьезной инженерной задачей — охлаждением высоконагруженных кластеров. Энергопотребление ИИ-кластеров стремительно растет: если раньше средняя стойка потребляла порядка 7 кВт, то сейчас этот показатель достигает 70–110 кВт, а в перспективе ближайших лет может вырасти до 300–400 кВт. Существующие стандартные системы воздушного охлаждения не способны справляться с такими тепловыми нагрузками, указал эксперт.

Для решения этой задачи МТС использует технологию жидкостного охлаждения на базе водяного контура. Серверы подключаются к общей системе, при этом все тепловыделяющие элементы интегрируются с так называемым cold plate (холодной пластиной). Такая схема позволяет эффективно отводить тепло и создавать высокопроизводительные ИИ-кластеры, устойчиво работающие при экстремально высоких нагрузках.

Александр Крылов