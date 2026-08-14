Регфонд отказался взыскивать более 100 млн рублей с «Башкиравтодора»

АО «Региональный фонд» (Регфонд, принадлежит правительству Башкирии) отозвало исковое заявление о взыскании 108,9 млн руб. с АО «Башкиравтодор» — основного дорожно-строительного подрядчика региона.

В конце июля, сообщал «Ъ-Уфа», Регфонд, который владеет 40,6% акций «Башкиравтодора», подало в арбитражный суд Башкирии иск о взыскании данной суммы. Что стало поводом для спора, не ясно. Третьим лицом в деле должен был участвовать Сбербанк.

4 августа Регфонд ходатайствовал о возвращении иска. Суд вернул заявление через два дня.

Идэль Гумеров