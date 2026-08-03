Акционер «Башкиравтодора» взыскивает с компании более 100 млн рублей

Принадлежащий правительству Башкирии инвестиционный холдинг «Региональный фонд» взыскивает около 108,9 млн руб. с АО «Башкиравтодор», следует из картотеки арбитражных дел. Исковое заявление в арбитражный суд Башкирии Регфонд подал 31 июля.

«Региональный фонд» владеет 40,6% акций главного дорожно-строительного подрядчика Башкирии, из которых 28,7% — напрямую, остальной частью — через дочернее ООО «Региональные инвестиции». Более 59,3% уставного капитала «Башкиравтодора» принадлежит министерству земельных и имущественных отношений республики.

Что привело к иску, неизвестно. Третьим лицом в разбирательствах может принять участие ПАО «Сбербанк». По данным Rusprofile, дело касается неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам займа и кредита. В отчетности за прошлый год «Башкиравтодор» заявлял, что Регфонд погасил около 823,2 млн руб. долга предприятия перед Сбером.

Дело к производству суда еще не принято.

Идэль Гумеров