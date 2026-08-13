Белый дом: более 40 стран помогают Китаю обходить американские пошлины
Белый дом обвинил более 40 стран, в том числе Японию, Мексику и Канаду, в помощи Китаю обходить американские пошлины. Это следует из доклада правительства США «Большая афера с перевалкой грузов», на обложке которого изображен троянский конь. В документе отмечается, что эти страны перенаправляют торговлю через государства с более низкими сборами.
В докладе страны поделили на три категории. Первая группа — государства-партнеры с большими объемами торговли. Вторая — страны, тесно интегрированные в производственные и снабженческие сети, связанные с Китаем. Третья — более мелкие юрисдикции, которые предлагают стратегический доступ к портам, таможенные склады, слабый таможенный контроль и другие преимущества.
По данным Белого дома, система с грузами из Китая работает по двум путям — через каналы производства и через каналы логистики. Для первого пути Китай с помощью третьих стран вносит незначительные изменения в сборку, отделку, переупаковку, перемаркировку или документацию. Так КНР создает видимость, что товар пришел из другой страны. Кроме того, Китай пользуется незаконной перевалкой грузов, отмечается в докладе. Совет экономических советников Белого дома оценивает потенциальный объем незаконной перевалки товаров от $34,2 млрд до $89,6 млрд.
В марте 2026 года администрация президента США начала расследование «недобросовестной торговой практики» в отношении 16 ключевых торговых стран-партнеров, включая Евросоюз, Китай, Мексику, Японию, Таиланд, Индию, Южную Корею и другие страны. Это расследование, основанное на разделе 301 «Закона о торговле» 1974 года, может привести к восстановлению пошлин, отмененных Верховным судом США.
В ноябре 2025 года Белый дом одобрил законопроект, который позволит президенту США вводить вторичные санкции и пошлины на торговых партнеров России по своему усмотрению, в первую очередь это может затронуть импортеров нефти, газа и урана, таких как Бразилия, Индия и Китай. Однако эксперты считают, что данные меры вряд ли произведут значительный эффект, так как это может дестабилизировать глобальный рынок нефти и скачки мировых цен невыгодны всем участникам. Также в июле 2025 года Федеральный суд США по международной торговле уже блокировал пошлины, введенные тогдашним президентом Дональдом Трампом против 185 стран, посчитав, что у президента не было полномочий для использования закона о чрезвычайном экономическом положении.
При этом в декабре 2025 года США прекратили разработку новых санкций против китайского министерства государственной безопасности, обвиняемого Вашингтоном в кибершпионаже, чтобы не сорвать торговое перемирие, достигнутое с Пекином. Политика США в отношении Китая тогда была направлена на удержание стабильности до сокращения доли Пекина на рынке редкоземельных металлов.