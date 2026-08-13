Белый дом: более 40 стран помогают Китаю обходить американские пошлины

Белый дом обвинил более 40 стран, в том числе Японию, Мексику и Канаду, в помощи Китаю обходить американские пошлины. Это следует из доклада правительства США «Большая афера с перевалкой грузов», на обложке которого изображен троянский конь. В документе отмечается, что эти страны перенаправляют торговлю через государства с более низкими сборами.

В докладе страны поделили на три категории. Первая группа — государства-партнеры с большими объемами торговли. Вторая — страны, тесно интегрированные в производственные и снабженческие сети, связанные с Китаем. Третья — более мелкие юрисдикции, которые предлагают стратегический доступ к портам, таможенные склады, слабый таможенный контроль и другие преимущества.

По данным Белого дома, система с грузами из Китая работает по двум путям — через каналы производства и через каналы логистики. Для первого пути Китай с помощью третьих стран вносит незначительные изменения в сборку, отделку, переупаковку, перемаркировку или документацию. Так КНР создает видимость, что товар пришел из другой страны. Кроме того, Китай пользуется незаконной перевалкой грузов, отмечается в докладе. Совет экономических советников Белого дома оценивает потенциальный объем незаконной перевалки товаров от $34,2 млрд до $89,6 млрд.