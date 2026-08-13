В жилом доме Петербурга произошел пожар после взрыва самогонного аппарата

В жилом доме №13 на Заречной улице в петербургском поселке Парголово взорвался самогонный аппарат, после чего начался локальный пожар на кухне квартиры. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Взрыв выбил оконные стекла, но, по словам представителей экстренных служб, не повредил несущие конструкции здания. Пожарные быстро прибыли на место и оперативно потушили огонь, не допустив его распространения на другие комнаты и квартиры.

Пострадал 45-летний мужчина, который занимался изготовлением самогона в квартире. Службы скорой помощи оказали ему необходимую. После его доставили в медицинское учреждение с термическими ожогами различной степени тяжести.

Правоохранительные органы и специалисты МЧС проводят проверку обстоятельств произошедшего. В частности, они рассматривают возможные причины разгерметизации самогонного аппарата, которая могла привести к взрыву и возгоранию.