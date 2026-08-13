Производитель криптокошельков Trezor заявил об утечке данных клиентов

Производитель аппаратных криптокошельков Trezor сообщил, что у его логистического партнера ShipMonk произошла утечка данных. При взломе у 11,7 тыс. клиентов были раскрыты имя, электронная почта, номер телефона и адрес доставки.

Затронутых клиентов Trezor уведомила по электронной почте, что они могут стать целью более сложных фишинговых атак. ShipMonk хранит продукцию Trezor и отправляет заказы клиентам в США, Великобритании и нескольких других странах.

Компания сообщила, что данные о покупках удаляются или обезличиваются через 90 дней после покупки. Эта утечка стала первой у Trezor с момента основания в 2013 году, при которой были раскрыты номера телефонов и адреса доставки клиентов.