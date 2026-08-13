В Италии на заводе боеприпасов произошел взрыв

В итальянском Коллеферро, недалеко от Рима, на заводе KNDS Ammo Italy по производству боеприпасов произошел взрыв. По предварительным данным, инцидент произошел в цехе прессования пороха, сообщают ANSA и Corriere della Sera.

Пожарные и спасатели прибыли на место еще до взрыва. Мэр Коллеферро Джулио Каламита заявил, что огонь потушен, аварийные службы проводят проверку. Все сотрудники завода успели покинуть здание.

На производстве выпускают боеприпасы среднего и крупного калибра для сухопутной и морской обороны, а также твердое топливо для аэрокосмической техники. Группа KNDS, которая владеет заводом, является одним из ведущих предприятий в сфере поставок артиллерии и боеприпасов для европейской военной поддержки Украины.