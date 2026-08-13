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Суд отклонил иск администрации Трампа к Гарварду из-за антисемитизма

Федеральный судья в четверг отверг поданный еще в прошлом году иск администрации США к Гарвардскому университету, сообщает Reuters. Вуз обвинили в том, что тот не защищает студентов-евреев от харрасмента антисемитов.

В своем решении окружной федеральный судья из Бостона Ричард Стернс заметил, что администрация не смогла более или менее правдоподобно доказать систематические нарушения федерального закона о гражданских правах в кампусе университета. По словам судьи, несколько упомянутых в иске случаев, произошедших в мае 2025 года, «слишком изолированны и эпизодичны», чтобы говорить о систематическом характере.

Наблюдатели отмечают, что это решение суда наносит ощутимый удар по попыткам администрации Дональда Трампа добиться лояльности высших учебных заведений страны.

Андрей Келекеев

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