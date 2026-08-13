Командование ВС США объявило о создании группы ударных беспилотников

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о формировании многонационального объединения ударных беспилотных систем Task Force Falcon Strike. В командовании назвали его первой подобной структурой в своей истории.

В подразделение включат американских военнослужащих и представителей ближневосточных стран-партнеров США. Для группы предусмотрены беспилотники одностороннего действия, способные работать в воздухе, на воде и под водой.

Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что Falcon Strike продолжит работу подразделения Scorpion Strike. Его создали девять месяцев назад как первую на Ближнем Востоке специализированную эскадрилью ударных дронов.