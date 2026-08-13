Командование ВС США объявило о создании группы ударных беспилотников
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о формировании многонационального объединения ударных беспилотных систем Task Force Falcon Strike. В командовании назвали его первой подобной структурой в своей истории.
В подразделение включат американских военнослужащих и представителей ближневосточных стран-партнеров США. Для группы предусмотрены беспилотники одностороннего действия, способные работать в воздухе, на воде и под водой.
Командующий CENTCOM адмирал Брэд Купер заявил, что Falcon Strike продолжит работу подразделения Scorpion Strike. Его создали девять месяцев назад как первую на Ближнем Востоке специализированную эскадрилью ударных дронов.
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) 3 декабря 2025 года уже объявляло о размещении на Ближнем Востоке оперативного подразделения «Удар скорпиона» (Scorpion Strike), которое занималось управлением эскадрильей новых американских дронов-камикадзе Lucas. Тогда командующий CENTCOM адмирал ВМС Брэд Купер заявлял, что эта оперативная группа создает условия для использования инноваций в качестве сдерживающего фактора. Дроны Lucas, впервые размещенные в регионе, были созданы за счет обратного инжиниринга иранских Shahed-136 и стоили около $35 тыс. за единицу.
Создание «Удара скорпиона» и переброска дронов на Ближний Восток являлись частью программы Пентагона «Доминирование дронов», нацеленной на внедрение доступной беспилотной техники в армию. Эта программа, запущенная накануне объявления, имела бюджет в $1 млрд и была создана на основе концепции закупок военного министерства, предусматривающей привлечение частного капитала и гибкие контракты. Эскадрилья Lucas рассматривалась как ударный потенциал, необходимый для сдерживания Ирана, который ранее обладал превосходством в атаках с использованием беспилотников.