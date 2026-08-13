NYP: Манхэттенский стрелок Манджоне признает свою вину

Луиджи Манджоне, которого обвиняют в убийстве главы страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона, признает свою вину в рамках заведенного на него федерального уголовного дела. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает New York Post.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луиджи Манджоне

Фото: Steven Hirsch / New York Post / Pool / AP Луиджи Манджоне

Фото: Steven Hirsch / New York Post / Pool / AP

По информации газеты, Манджоне, получивший прозвище Манхэттенский стрелок, признает свою вину уже на завтрашнем заседании федерального суда. Детали сделки газета не сообщает. Даже признавая свою вину, Манхэттенский стрелок рискует получить пожизненный срок. Тем не менее, по словам газеты, оно является смягчающим обстоятельством и дает возможность адвокатам обвиняемого просить суд о снисхождении при вынесении приговора.

Сделка позволяет Манджоне избежать процесса в суде штата Нью-Йорк, который также выдвинул против него обвинения в связи с убийством господина Томпсона. В соответствии с действующим в штате правилом человек не может быть дважды судим за одно и то же деяние. Ранее предполагалось, что процесс в штате начнется 8 сентября. Суд Нью-Йорка мог бы приговорить Манджоне к длительному или пожизненному сроку. Это лишило бы его возможности досрочного освобождения.

Главу одной из крупнейших в США страховых компаний UnitedHealthcare Брайана Томпсона застрелили 4 декабря 2024 года недалеко от входа в отель Hilton на Манхэттене. Убийца выстрелил в топ-менеджера несколько раз из пистолета с глушителем, а затем бежал с места преступления. Позднее он был пойман в городе Алтуна (Пенсильвания).

Подробнее о деле — в материале «Ъ» «Символическое здравоустранение».

Андрей Келекеев