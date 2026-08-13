В Самарской области отменили фестиваль «Протока»

Фестиваль «Протока», который собирались провести 14–16 августа 2026 года в Самарской области, отменен. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

В 2024 году площадка была перенесена в Ульяновскую область. Попытка провести фестиваль годом позже в Самарской области не удалась.

Известный исследователь сект и религиовед Александр Дворкин назвал фестиваль «оккультным супермаркетом», где под видом светского события представлены эзотерические и псевдорелигиозные практики. В прошлые годы там выступали представители одного движения, признанного Верховным судом Российской Федерации экстремистской организацией в 2025 году. Против проведения мероприятия выступили и в Самарской епархии.

Евгений Чернов