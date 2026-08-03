В Самарской епархии выступили против возможного проведения фестиваля «Протока»

Миссионерский отдел Самарской епархии выразил обеспокоенность по поводу планируемого проведения фестиваля «Протока» 14–16 августа 2026 года в регионе. По данным епархии, существуют риски распространения оккультных и деструктивных учений.

Организаторы мероприятия ранее заявляли о проведении фестиваля в Самарской области в 2024 году, однако площадка была перенесена в Ульяновскую область; аналогичная попытка в 2025 году также не состоялась. В настоящее время организаторы вновь намерены провести мероприятие на территории Самарской губернии.

Исследователь Александр Дворкин назвал фестиваль «оккультным супермаркетом», где под видом светского события представлены эзотерические и псевдорелигиозные практики. В прошлые годы там выступали представители одного движения, признанного Верховным судом Российской Федерации экстремистской организацией в 2025 году.

Представители епархии предупреждают, что подобные мероприятия могут нанести вред психическому и физическому здоровью участников, особенно молодежи и семей с детьми. Практики под видом самопознания часто содержат скрытое религиозное содержание, ведущее к вовлечению в деструктивные группы.

Миссионерский отдел Самарской епархии обратился к органам власти и правоохранительным структурам с просьбой проверить соответствие программы фестиваля российскому законодательству. В обращении содержится призыв принять меры для недопущения проведения мероприятия, способствующего распространению запрещенных учений.

Евгений Чернов