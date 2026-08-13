DDX Fitness начала проверку после сообщений об утечке данных клиентов

Российская сеть фитнес-клубов DDX Fitness начала внутреннюю проверку после сообщений об утечке персональных данных клиентов. Об этом ТАСС сообщила пресс-служба сети.

У сети более 900 тыс. клиентов, 168 клубов в 64 городах, отмечается на официальном сайте компании. В DDX Fitness отметили, что после инцидента компания усилила меры информационной безопасности и провела внеплановые мероприятия, чтобы защитить информационные системы и базы данных.

Сегодня СМИ и Telegram-каналы писали о хакерской атаке на базу фитнес-клубов DDX. В сеть утекли информация о покупках клиентов, времени посещения спортзалов, адреса клубов и фотографии клиентов, сделанные при регистрации. Среди опубликованных снимков были портреты известных людей — блогеров Александры Митрошиной, Саши Теслонда, хоккеиста Николая Голдобина, актера Юрия Колокольникова и других.