Виктор Батурин использовал австрийское правосудие

Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин просит пересмотреть приговор Симоновского суда Москвы, отправившего его на шесть лет в колонию общего режима за попытку мошенническим путем завладеть акциями компании «Интеко». Поводом стало решение австрийского суда по иску осужденного к его сестре Елене, которое, по мнению защиты, опровергло выводы об использовании Виктором Батуриным поддельного документа в споре вокруг акций компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бизнесмен Виктор Батурин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ Бизнесмен Виктор Батурин

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Реабилитировать себя в глазах общественности Виктор Батурин, отсидевший срок «от звонка до звонка», решил вскоре после выхода на волю в январе 2026 года.

Как рассказал 13 августа “Ъ” его адвокат Игорь Шабанов, заявление о пересмотре дела «по новым обстоятельствам» было подано в Генпрокуратуру «еще несколько месяцев назад».

«Несмотря на то что по закону ответ должен быть дан в течение месяца, ответ мы до сих пор не получили»,— заявил он “Ъ”.

Оперативно получить комментарии в Генпрокуратуре “Ъ” не удалось.

Основанием для нового рассмотрения его уголовного дела, по мнению защитника Виктора Батурина, может стать вынесенное в 2025 году решение Земельного суда города Инсбрука (Австрия), где несколько лет длился процесс по иску Виктора Батурина к Елене Батуриной о клевете. Он был подан по месту жительства ответчицы. В рамках этого гражданского дела бывший вице-президент ЗАО «Интеко» Виктор Батурин оспаривал заявление ответчицы о том, что он использовал фальшивый документ в ходе судебных тяжб с ней в России. «Однако проведенная по делу экспертиза показала, что признаков фальсификаций в представленном Батуриным оригинале приложения к одному из договоров с сестрой не было»,— заявил господин Шабанов. И хотя, по словам защитника, австрийский суд иск Виктора Батурина отклонил, «так как не было доказано распространение ответчицей информации», однако выводы зарубежного суда «свидетельствуют о правоте» его подзащитного, которого привлекли к уголовной ответственности в России не по оригиналу данного документа, а по копиям, представленным юристами госпожи Батуриной.

«Решение австрийского суда было легализовано в РФ и признано ею»,— рассказал собеседник “Ъ”. Он пояснил, что австрийский суд взыскал с Виктора Батурина €180,4 тыс. в качестве судебных расходов.

В свою очередь, госпожа Батурина заявила данную сумму к взысканию в Арбитражном суде Калмыкии в рамках процесса о банкротстве брата, а суд постановил «признать и привести в исполнение» решение зарубежного суда, вступившее в силу.

Виктор Батурин являлся первым вице-президентом ЗАО «Интеко» с 1999 по 2006 год. Последнее его уголовное дело было возбуждено по заявлению сестры предпринимателя, президента компании Inteco Management Елены Батуриной. Поводом стали попытки Виктора Батурина получить рыночную стоимость 25% акций «Интеко», как она считает, «незаконным путем». Согласно материалам дела, предприниматель подал два иска в Арбитражный суд Москвы — 4 и 18 октября 2011 года. Первый касался признания недействительной сделки по продаже его сестрой 100% акций «Интеко» владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и дочерней структуре «Сбера» «Сбербанк инвестиции». Во втором иске Виктор Батурин просил перевести права покупателя на него как имеющего преимущественное право и владеющего 25% акций.

Следствие усмотрело в действиях Виктора Батурина покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и два эпизода фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Потерпевшей по делу признана его сестра, которая на процесс в Симоновский суд ни разу не приехала.

Само дело возбудили еще в 2017 году. Четыре года Виктор Батурин проходил по нему как свидетель, а затем перешел в разряд обвиняемых и 2 июля 2021 года был арестован. Его позиция по делу неоднократно менялась — вначале он свою вину отрицал, потом согласился с обвинением, а под конец разбирательства вновь заявил о невиновности.

До этого Виктор Батурин был дважды судим. В 2011 году Пресненский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы условно за двойную перепродажу помещения в центре Москвы. В 2013 году Никулинский суд Москвы осудил его на семь лет за попытку обналичить подложные векселя «Интеко» стоимостью более 5 млрд руб. Он вышел на свободу в январе 2016 года. Тогда Верховный суд Калмыкии заменил Виктору Батурину неотбытую часть срока штрафом.

Мария Локотецкая