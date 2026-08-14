Виктор Батурин использовал австрийское правосудие
Предприниматель добивается пересмотра своего дела по новым обстоятельствам
Шурин бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Виктор Батурин просит пересмотреть приговор Симоновского суда Москвы, отправившего его на шесть лет в колонию общего режима за попытку мошенническим путем завладеть акциями компании «Интеко». Поводом стало решение австрийского суда по иску осужденного к его сестре Елене, которое, по мнению защиты, опровергло выводы об использовании Виктором Батуриным поддельного документа в споре вокруг акций компании.
Бизнесмен Виктор Батурин
Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ
Реабилитировать себя в глазах общественности Виктор Батурин, отсидевший срок «от звонка до звонка», решил вскоре после выхода на волю в январе 2026 года.
Как рассказал 13 августа “Ъ” его адвокат Игорь Шабанов, заявление о пересмотре дела «по новым обстоятельствам» было подано в Генпрокуратуру «еще несколько месяцев назад».
«Несмотря на то что по закону ответ должен быть дан в течение месяца, ответ мы до сих пор не получили»,— заявил он “Ъ”.
Оперативно получить комментарии в Генпрокуратуре “Ъ” не удалось.
Основанием для нового рассмотрения его уголовного дела, по мнению защитника Виктора Батурина, может стать вынесенное в 2025 году решение Земельного суда города Инсбрука (Австрия), где несколько лет длился процесс по иску Виктора Батурина к Елене Батуриной о клевете. Он был подан по месту жительства ответчицы. В рамках этого гражданского дела бывший вице-президент ЗАО «Интеко» Виктор Батурин оспаривал заявление ответчицы о том, что он использовал фальшивый документ в ходе судебных тяжб с ней в России. «Однако проведенная по делу экспертиза показала, что признаков фальсификаций в представленном Батуриным оригинале приложения к одному из договоров с сестрой не было»,— заявил господин Шабанов. И хотя, по словам защитника, австрийский суд иск Виктора Батурина отклонил, «так как не было доказано распространение ответчицей информации», однако выводы зарубежного суда «свидетельствуют о правоте» его подзащитного, которого привлекли к уголовной ответственности в России не по оригиналу данного документа, а по копиям, представленным юристами госпожи Батуриной.
«Решение австрийского суда было легализовано в РФ и признано ею»,— рассказал собеседник “Ъ”. Он пояснил, что австрийский суд взыскал с Виктора Батурина €180,4 тыс. в качестве судебных расходов.
В свою очередь, госпожа Батурина заявила данную сумму к взысканию в Арбитражном суде Калмыкии в рамках процесса о банкротстве брата, а суд постановил «признать и привести в исполнение» решение зарубежного суда, вступившее в силу.
Виктор Батурин являлся первым вице-президентом ЗАО «Интеко» с 1999 по 2006 год. Последнее его уголовное дело было возбуждено по заявлению сестры предпринимателя, президента компании Inteco Management Елены Батуриной. Поводом стали попытки Виктора Батурина получить рыночную стоимость 25% акций «Интеко», как она считает, «незаконным путем». Согласно материалам дела, предприниматель подал два иска в Арбитражный суд Москвы — 4 и 18 октября 2011 года. Первый касался признания недействительной сделки по продаже его сестрой 100% акций «Интеко» владельцу Бинбанка Микаилу Шишханову и дочерней структуре «Сбера» «Сбербанк инвестиции». Во втором иске Виктор Батурин просил перевести права покупателя на него как имеющего преимущественное право и владеющего 25% акций.
Следствие усмотрело в действиях Виктора Батурина покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ) и два эпизода фальсификации доказательств по гражданскому делу (ч. 1 ст. 303 УК РФ). Потерпевшей по делу признана его сестра, которая на процесс в Симоновский суд ни разу не приехала.
Само дело возбудили еще в 2017 году. Четыре года Виктор Батурин проходил по нему как свидетель, а затем перешел в разряд обвиняемых и 2 июля 2021 года был арестован. Его позиция по делу неоднократно менялась — вначале он свою вину отрицал, потом согласился с обвинением, а под конец разбирательства вновь заявил о невиновности.
До этого Виктор Батурин был дважды судим. В 2011 году Пресненский суд Москвы приговорил его к трем годам лишения свободы условно за двойную перепродажу помещения в центре Москвы. В 2013 году Никулинский суд Москвы осудил его на семь лет за попытку обналичить подложные векселя «Интеко» стоимостью более 5 млрд руб. Он вышел на свободу в январе 2016 года. Тогда Верховный суд Калмыкии заменил Виктору Батурину неотбытую часть срока штрафом.