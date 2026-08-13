Самокат подвез к лишению

Москвича лишили прав за пьяную езду на самокате. Содержание этанола в его крови превышало норму в семь раз. Нарушителя также оштрафовали на 45 тыс. руб. Мощность электросамоката превышала 250 Вт, допустимые для езды без номеров и прав.

Однако лишить прав за управление в состоянии алкогольного опьянения могут и пользователя кикшеринга, даже несмотря на то, что для арены не нужно водительское удостоверение, отмечает автоюрист Сергей Смирнов:

«Пользователи собственных или кикшеринговых электросамокатов, конечно же, подлежат ответственности как владельцы средств индивидуальной мобильности. Электросамокат не позволяет управлять этим транспортным средством в состоянии опьянения. Если у такого владельца есть еще и водительское удостоверение, несмотря на то, что для управления самим электросамокатом оно не требуется, то его лишают права управления всеми транспортными средствами, которыми ему разрешено управлять. Это подтверждает и судебная практика.

Все бы хорошо, но администрировать подобные действия и правонарушения достаточно сложно. Передвигаются они быстро, сотрудники ГАИ не успевают реагировать, их много, а нарушения происходят повсеместно. Привлечение к административной ответственности возможно, как правило, только в ходе каких-то рейдов, когда на небольшом участке выставляют большое количество сотрудников ГАИ, патрулей и так далее. Поэтому вся проблема у нас в сложности администрирования и проверки. Здесь либо запрещать такой вид транспорта вообще, как это происходит в некоторых государствах и городах, либо пытаться найти какой-то компромисс».

Самокаты мощностью до 250 Вт и с ограничением скорости до 25 км/ч не являются транспортными средствами. За пьяную езду на них штрафуют как пешеходов — до 1,5 тыс. руб. При этом штрафы операторов кикшеринга за это — от 100 тыс. руб. до 150 тыс. руб. Кроме того, возможно ограничение доступа к аккаунту или полная блокировка нарушителя. Однако выявить их сложно, признает директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман:

«Езда в состоянии алкогольного опьянения запрещена и правилами дорожного движения, и, соответственно, внутренними правилами ОФ. Другой вопрос, что, равно как и на автомобилях, регулярно ловят пьяных водителей — в общем, от этого никто не застрахован. Это такая вечная игра в салочки: кто-то пытается убежать от правосудия, а кто-то его вершит и пытается этого нарушителя догнать. Как отслеживать пьяных, кроме визуального контроля со стороны сотрудников ГИБДД, я не знаю, потому что в целом эта проблема не решена даже в рамках управления механическими транспортными средствами. Мы можем контролировать какие-то нарушения с помощью камер уличного движения, но конкретно это нарушение отслеживать не можем. Поэтому, мне кажется, это вопрос скорее к воспитанию, популяризации адекватного и правильного поведения на транспортных средствах».

По данным ГАИ, в прошлом году с участием средств индивидуальной мобильности и электросамокатов — как арендных, так и личных — произошло 3,2 тыс. дорожных происшествий. Это на 26% меньше, чем в 2024 году.

Юлия Савина